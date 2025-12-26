San Luis del Palmar: La Policía suma móviles y personal para brindar seguridad, colaboración, evacuación y rescate

El Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Angel Leguizamon, junto al Subjefe Crío Gral. Dario Aceval, el Director de unidad regional Crio.My. José Sena, el jefe del GERYS Crio. Insp. Cesar Sotomayor, jefe de Cria local Crio. Cristian Sosa, y del GTO Cesar Navarro, estuvieron recorriendo la zona y ayudando a personas en esta difícil situación.
Además el titular de la fuerza se reunió con el intendente local Prof Reni Bujan, quien estuvo acompañado por el jefe de vialidad provincial de San Luis Almiron y el concejal Daniel Rodriguez, con quienes coordinaron acciones a seguir y además quedará en la unidad regional en apresto permanente dos móviles y personal del grupo especial G.E.R.Y.S., para asistir en casos de emergencia o necesidad que pueda surgir al respecto. Por su parte también se reforzará el trabajo de recorrida y prevención en la localidad y principalmente las zonas abnegadas.