Gran despliegue de la Policía de Corrientes por el desborde del Riachuelo en San Luis del Palmar

En la jornada hoy 26-12-25, durante la inclemencia del tiempo, desbordamiento del Riachuelo, conductos fluviales y calles anegamiento, efetivos policiales de la Unidad Regional Uno, Comisaria de Distrito San Luis y Grupo Tactico de Operaciones, San Luis, tuvieron una activa labor de ayuda y rescate ante la situacion de Crisis hidrica, en este sentido, tuvieron que asistir a varias familias ante dicha situación.
El procedimiento de rescate y ayuda, fue llevado a cabo durante horas de la mañana y mediodía, donde los mencionados efectivos, tras colaborar y ayudar, traslado a varias familias a los distintos centros de evacuación. Cabe destacar la importante labor policial en estos momentos, ya que sin descuidar la seguridad, se halla predispuesto en colaborar en esta emergencia tan complicada.