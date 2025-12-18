Santa Rosa: Tras dos allanamientos la Policía demoró a dos sujetos por abigeato

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Concepción colaboró con la Comisaría de Distrito Santa Rosa, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo -supuesto abigeato-, en la jornada de ayer 17-12-25, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestro varios elementos que estarían relacionados a la causa y aprehendió a los presuntos autores.
Los distintos trabajos de investigación, posibilitaron diligenciar dos
órdenes de allanamientos en dos domicilios en la localidad de Santa Rosa, donde
se lograron el secuestro de un cuero, un animal faenado, además de la
aprehensión de los presuntos involucrados en el hecho.
Todo lo secuestrado y las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la correspondiente dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.