La Policía evitó un “abigeato” en Sauce

En la jornada de ayer 17-12-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Sauce, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, sorprendieron a presuntos cazadores furtivos y evitaron un presunto hecho de “abigeato”, secuestraron un arma de fuego y armas blancas que habría sido abandonadas por unos sujetos.
El procedimiento lo realizaron cuando tomaron intervención tras la
irrupción de tres hombres en un establecimiento rural, en un caso caratulado
como supuesta tentativa de abigeato, quien, al ser sorprendidos, huyeron del
lugar y abandonaron en su huida una carabina calibre .22 con mira telescópica y
varias armas blancas, cabe señalar estas personas estarían identificados.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.