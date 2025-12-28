Tragedia y búsqueda en el Paraná: Un muerto y dos desaparecidos en Corrientes

La Prefectura Naval Argentina
desplegó dos operativos durante la noche de ayer en el río Paraná, a la altura
de la ciudad de Corrientes, luego de recibir llamados a la línea 106
"Emergencias Náuticas" que alertaban sobre distintos hechos ocurridos
en la zona.
El primero de los procedimientos
se inició tras la denuncia de la caída de una persona al agua desde una moto
acuática, a la altura del kilómetro 1190 del río Paraná. De inmediato, la
Autoridad Marítima nacional envió personal especializado al lugar, donde se
constató la presencia de efectivos de la Policía de Corrientes.
En el sitio, el timonel de la
moto de agua denominada "El Mono" manifestó que su acompañante, un
hombre de 35 años, se habría descompensado mientras navegaban, cayendo
posteriormente al río. La víctima fue trasladada hacia la costa con la colaboración
de otra embarcación, donde se confirmó que se encontraba sin signos vitales.
Intervino la Unidad Fiscal de
Investigaciones Concretas N° 3 de Corrientes, a cargo de la Dra. Andrea
González, que dispuso la realización de las actuaciones judiciales
correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue local. Más tarde,
personal de la Dirección de Investigación Científica y Pericias determinó de
manera preliminar que el fallecimiento se produjo por un paro
cardiorrespiratorio, sin presentar traumatismos visibles.
Horas después, Prefectura recibió
un nuevo llamado de emergencia que informaba que una embarcación se había dado
vuelta campana a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná, provocando la
caída al agua de ocho personas.
Ante esta situación, se
desplegaron de inmediato medios fluviales y terrestres de la Fuerza. En el
lugar, el timonel de la embarcación siniestrada, identificada como
"Fortuna", explicó que mientras navegaban con destino a su guardería,
y debido a las condiciones meteorológicas adversas, la embarcación perdió
estabilidad y se dio vuelta.
Como consecuencia del incidente,
seis tripulantes fueron rescatados por una embarcación particular y trasladados
a una zona segura en la costa, mientras que dos personas permanecen
desaparecidas.
Por este hecho también tomó
intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, que ordenó
iniciar las actuaciones de rigor. En tanto, la Prefectura Naval Argentina
mantiene activo un amplio operativo de búsqueda en la zona, con personal especializado
y medios acuáticos y de superficie, continuando las tareas de rastrillaje para
dar con el paradero de las personas desaparecidas.
