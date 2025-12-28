domingo, 28 de diciembre de 2025

Tragedia y búsqueda en el Paraná: Un muerto y dos desaparecidos en Corrientes

Dos llamados a la línea 106 activaron operativos de emergencia de la Prefectura Naval Argentina en el río Paraná, a la altura de Corrientes. Uno de los hechos terminó con el fallecimiento de un hombre, mientras que otro mantiene a dos personas desaparecidas.

La Prefectura Naval Argentina desplegó dos operativos durante la noche de ayer en el río Paraná, a la altura de la ciudad de Corrientes, luego de recibir llamados a la línea 106 "Emergencias Náuticas" que alertaban sobre distintos hechos ocurridos en la zona.

El primero de los procedimientos se inició tras la denuncia de la caída de una persona al agua desde una moto acuática, a la altura del kilómetro 1190 del río Paraná. De inmediato, la Autoridad Marítima nacional envió personal especializado al lugar, donde se constató la presencia de efectivos de la Policía de Corrientes.

En el sitio, el timonel de la moto de agua denominada "El Mono" manifestó que su acompañante, un hombre de 35 años, se habría descompensado mientras navegaban, cayendo posteriormente al río. La víctima fue trasladada hacia la costa con la colaboración de otra embarcación, donde se confirmó que se encontraba sin signos vitales.

Intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3 de Corrientes, a cargo de la Dra. Andrea González, que dispuso la realización de las actuaciones judiciales correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue local. Más tarde, personal de la Dirección de Investigación Científica y Pericias determinó de manera preliminar que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio, sin presentar traumatismos visibles.

Horas después, Prefectura recibió un nuevo llamado de emergencia que informaba que una embarcación se había dado vuelta campana a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná, provocando la caída al agua de ocho personas.

Ante esta situación, se desplegaron de inmediato medios fluviales y terrestres de la Fuerza. En el lugar, el timonel de la embarcación siniestrada, identificada como "Fortuna", explicó que mientras navegaban con destino a su guardería, y debido a las condiciones meteorológicas adversas, la embarcación perdió estabilidad y se dio vuelta.

Como consecuencia del incidente, seis tripulantes fueron rescatados por una embarcación particular y trasladados a una zona segura en la costa, mientras que dos personas permanecen desaparecidas.

Por este hecho también tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, que ordenó iniciar las actuaciones de rigor. En tanto, la Prefectura Naval Argentina mantiene activo un amplio operativo de búsqueda en la zona, con personal especializado y medios acuáticos y de superficie, continuando las tareas de rastrillaje para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Fuente: www.radiodos.com.ar