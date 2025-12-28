domingo, 28 de diciembre de 2025

Profundo pesar por el fallecimiento del Suboficial Mayor (R) GAITAN JOSE MARIA

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al SUBOFICIAL MAYOR (R) GAITAN JOSE MARIA, quien falleció en la jornada de ayer 27-12-25.

Por ello, el Ministro de Seguridad Adán Gaya, la Subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter, el Jefe de la Policía Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Comisario General Walter Darío Aceval, directores generales y muy especialmente los integrantes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, con quienes compartió una valiosa trayectoria, envían las sinceras condolencias a los familiares y amigos de quien compartió su vida con nuestra Institución Policial.

También saludan con pesar los oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en situación de retiro, por el fallecimiento de este hombre con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial.