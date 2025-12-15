Tras allanamiento la Policía rescató a tres perros maltratados en Paso de la Patria

En la jornada de ayer 14-12-25, efectivos policiales de la Unidad regional N°1 – San Luis del Palmar (división investigaciones), en el marco del diligenciamiento de un oficio judicial, y contando con la valiosa colaboración de personal de la Comisarías de distrito San Luis del Palmar, Paso de la Patria, División G.T.O. y motorizada de San Luis del Palmar, secuestraron tres animales caninos, en una causa por supuesto maltrato animal.
Los mismos dieron origen tras tomar conocimiento que en un domicilio ubicado por calle 12 de octubre esquina Salta en la localidad de Paso de la Patria, se encontraban tres perros atados en evidente estado de deshidratación, sin alimentos, bajo cualquier condición climática, (lluvia y sol).
Tal es así, que en colaboración de la unidad fiscal interviniente, diligenciaron un oficio judicial en el citado inmueble, lugar donde finalmente lograron rescatar y secuestrar estos animales, siendo trasladado a la Comisaría jurisdiccional.
Al respecto, se prosigue con los trámites de rigor que corresponde.