Tras dos allanamientos demoraron a tres personas, aprehendieron a un hombre y secuestran elementos robados

El primer allanamiento, lo llevaron a cabo alrededor
de las 10:00 horas en un domicilio ubicado en el barrio Galván, lugar donde
demoraron a tres personas mayores de edad.
Posteriormente, en
otro domicilio citado por calle Pirayini Niveyro al 2300 aproximadamente,
concretaron el segundo allanamiento, secuestrando en el lugar un total de 05
cajones de cervezas con envases vacíos y 01 cajón de coca; asimismo, al
intentar identificar a un hombre que se encontraba en el lugar, el mismo
intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar de los efectivos lograron
la aprehensión de ésta persona tratándose de un mayor d edad.
Las personas
demoradas, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias del caso.