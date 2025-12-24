miércoles, 24 de diciembre de 2025

Tras dos allanamientos demoraron a tres personas, aprehendieron a un hombre y secuestran elementos robados

En la mañana de hoy 24-12-25, personal policial dependiente de la Comisaria Segunda urbana en forma conjunta con la División Infantería, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, y tras llevar adelante tareas investigativas en relación a una causa que se encuentra en trámite, diligenciaron dos órdenes de allanamientos, logrando en la oportunidad la demora de tres personas, la aprehensión de un hombre y el secuestro de elementos que tendrían relación con la causa que se investiga.

El primer allanamiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 10:00 horas en un domicilio ubicado en el barrio Galván, lugar donde demoraron a tres personas mayores de edad.

Posteriormente, en otro domicilio citado por calle Pirayini Niveyro al 2300 aproximadamente, concretaron el segundo allanamiento, secuestrando en el lugar un total de 05 cajones de cervezas con envases vacíos y 01 cajón de coca; asimismo, al intentar identificar a un hombre que se encontraba en el lugar, el mismo intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar de los efectivos lograron la aprehensión de ésta persona tratándose de un mayor d edad.

Las personas demoradas, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.