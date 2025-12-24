Santo Tomé: Investigan la muerte de un joven que se habría ahogado

En la tarde de ayer 23-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Santo Tomé, tomaron conocimiento que un joven de 15 años había ingresado al hospital local sin signos vitales y que aparentemente momentos antes se encontraba pescando en zona del Río Uruguay y donde presumiblemente habría ingresado al agua del lugar, pereciendo luego presumiblemente ahogado conforme a la información inicial.
Según la información preliminar obtenida, el hecho
habría ocurrido en las costas del Rio Uruguay en Puerto Piñeral, cerca de las
17:00horas, cuando dos jóvenes -menores de edad- se encontraban pescando, y en
circunstancias que se desconocen y que es investigada, aparentemente habría
ingresado al agua y desaparecido por un instante, POSTERIOMNETE al ser
socorrido luego y trasladado al hospital local, luego lamentablemente se
produjo su deceso, presumiblemente ahogamiento por sumersión.
Con la intervención de la unidad fiscal en turno, en
la citada dependencia se continuaron con las diligencias del caso.