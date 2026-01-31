Daños materiales tras un incendio en el Mercado de Concentración

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas en el ala noreste.
Un incendio de importantes
dimensiones se desató este sábado en uno de los galpones del Mercado de
Concentración Frutihortícola, ubicado en la avenida Independencia al 5500, en
las inmediaciones de la rotonda de la Virgen de Itatí.
Según las primeras informaciones
recogidas en el lugar, el fuego se habría iniciado por una falla eléctrica en
una de las cámaras de gas de los depósitos. Las llamas se propagaron
rápidamente por el sector del ala noreste del predio, generando una densa columna
de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Fuente: www.diarioepoca.com