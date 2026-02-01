La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 01-02-26, efectivos policiales pertenecientes del Destacamento San Marcos, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos por calles Ricardo Gutiérrez y Tres Sargentos, de esta ciudad, visualiza a un sujeto merodeando, quien, al ver la presencia policial, se da a la fuga de a pie arrojando una bolsa en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron bajo las formalidades legales correspondientes al secuestro
preventivo de dicha bolsa que en su interior contenía un foco, un alargue de
10mts. aproximadamente y un compresor de aire.
Al respecto, todo lo secuestrado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.