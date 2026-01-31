sábado, 31 de enero de 2026

Demoran a un hombre y secuestran dos parlantes de dudosa procedencia

Efectivos policial pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 31-01-26, momentos en que realizaba sus labores de prevención sobre Avenida IV Centenario y calle La Pampa, visualizaron a un sujeto merodeando transportando dos parlantes.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la demora y posterior identificación de un hombre de 37 años de edad, quien no supo justificar la propiedad ni procedencia de dichos elementos por lo que bajo las formalidades legales correspondientes se secuestró preventivamente.

Al respecto el demorado y lo secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.