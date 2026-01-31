Demoran a un hombre y secuestran dos parlantes de dudosa procedencia

Efectivos policial pertenecientes
al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 31-01-26, momentos en que
realizaba sus labores de prevención sobre Avenida IV Centenario y calle La
Pampa, visualizaron a un sujeto merodeando transportando dos parlantes.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron a la demora y posterior identificación de un hombre de 37
años de edad, quien no supo justificar la propiedad ni procedencia de dichos
elementos por lo que bajo las formalidades legales correspondientes se
secuestró preventivamente.
Al respecto el demorado y lo secuestrado fueron trasladados hasta la Comisaria Jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.