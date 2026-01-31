Santo Tomé: La Policía investiga el incendio de un vehículo

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Santo Tomé, habrían tomado conocimiento de un supuesto incendio de un vehículo automotor, el cual se encontraba en Inmediaciones de Ruta Provincial N° 92 y calle Munilla de esa ciudad.
Al respecto y con la premura del caso, se
dirigieron al lugar y efectivamente observaron a un automóvil -marca Fiat
Palio- consumido por las llamas, actuando de manera inmediata, sofocando en su
totalidad; ademas según las primeras averiguaciones realizadas se pudo
determinar que aparentemente el mismo pudo haber sido provocado de manera
intensional, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores del
hecho.
En tanto, con la intervención de la unidad fiscal en turno, se realizaron las diligencias correspondientes, continuando con las diligencias de rigor en la citada dependencia.