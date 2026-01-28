Demoran a un hombre y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida, en la jornada de ayer 27-01-26, momentos en que se encontraban realizando recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de Calle Alberdi al Nº2500 visualizan a una persona que circulaba a bordo de una bicicleta observando detenidamente los vehículos estacionados y domicilios, generando intranquilidad a los vecinos del lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron
a modo de prevención a la identificación de un hombre mayor de edad, quien se
movilizaba en una bicicleta -marca Mountain Bike rodado 26- de la cual no supo
justificar su propiedad por lo que fue demorado.
Al respecto, este hombre junto al rodado fue trasladado hasta la Comisaría 2da Urbana donde se continúan con los tramites de rigor.