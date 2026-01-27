La Policía pone en marcha un amplio operativo de seguridad para los Corsos Barriales

Con motivo de llevarse a cabo los Carnavales
Barriales -Edición 2026; el Ministerio de Seguridad, juntamente con la Jefatura
de la Policía de Corrientes, a través de las distintas dependencias del área
Capital han dispuesto implementar un operativo de seguridad, teniendo como
misión primordial brindar seguridad a los comparseros y a las personas que
concurran al citado evento durante sus 6 jornadas.
Dicho Servicio Especial, se pondrá en
ejecución, desde el inicio y hasta la total desconcentración y para lo cual la
Policía afectará por noche más de 220 efectivos policiales, por cada noche de
los corsos barriales.
El plan de seguridad, se pondrá en ejecución,
en los lugares donde se desplegará el Corsódromo Barrial correspondiente y en
los cuales se distribuirá de los recursos humanos y materiales en los sectores
de concentración, desfile y desconcentración, en ambos laterales, teniendo un
perímetro general para recorridas, prevención del delito, contravenciones y
seguridad contra incendios, todo ello a fin de garantizar la seguridad, antes,
durante y hasta la desconcentración de las personas y compareceros que concurran
a estos eventos.
Asimismo, se coordinará con la Dirección de
Tránsito de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, los desvíos, la
organización del tránsito, los lugares habilitados para estacionamiento, el
armado y desarme del Corsódromo para la preparación de los Carnavales Barriales
en sus seis noches.
CRONOGRAMA
27/01 Barrio Bañado Norte - Av. Gobernador Ruiz
desde México hacía Vélez Sarsfield
29/01 Bario Industrial - Av. J.R Fernández
desde Rio chico hasta calle Pedro Esnaola
03/02 Barrio 17 de Agosto - Av. Milán
05/02 Barrio Juan de Vera - Av. Colón desde El
Cano hasta J.R.Vidal.
10/02 Barrio 1000 Viviendas - Av. Patagonia
desde Valerio Bonastre hasta Av. La Paz (Palco 2 de Abril)
12/02 Costanera Sur CIERRE - Av. Costanera Juan P. Segundo desde Av. Romero hasta 3 de Abril