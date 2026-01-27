martes, 27 de enero de 2026

La Policía pone en marcha un amplio operativo de seguridad para los Corsos Barriales

Con motivo de llevarse a cabo los Carnavales Barriales -Edición 2026; el Ministerio de Seguridad, juntamente con la Jefatura de la Policía de Corrientes, a través de las distintas dependencias del área Capital han dispuesto implementar un operativo de seguridad, teniendo como misión primordial brindar seguridad a los comparseros y a las personas que concurran al citado evento durante sus 6 jornadas.

Dicho Servicio Especial, se pondrá en ejecución, desde el inicio y hasta la total desconcentración y para lo cual la Policía afectará por noche más de 220 efectivos policiales, por cada noche de los corsos barriales.

El plan de seguridad, se pondrá en ejecución, en los lugares donde se desplegará el Corsódromo Barrial correspondiente y en los cuales se distribuirá de los recursos humanos y materiales en los sectores de concentración, desfile y desconcentración, en ambos laterales, teniendo un perímetro general para recorridas, prevención del delito, contravenciones y seguridad contra incendios, todo ello a fin de garantizar la seguridad, antes, durante y hasta la desconcentración de las personas y compareceros que concurran a estos eventos.

Asimismo, se coordinará con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, los desvíos, la organización del tránsito, los lugares habilitados para estacionamiento, el armado y desarme del Corsódromo para la preparación de los Carnavales Barriales en sus seis noches.

CRONOGRAMA

27/01 Barrio Bañado Norte - Av. Gobernador Ruiz desde México hacía Vélez Sarsfield

29/01 Bario Industrial - Av. J.R Fernández desde Rio chico hasta calle Pedro Esnaola

03/02 Barrio 17 de Agosto - Av. Milán

05/02 Barrio Juan de Vera - Av. Colón desde El Cano hasta J.R.Vidal.

10/02 Barrio 1000 Viviendas - Av. Patagonia desde Valerio Bonastre hasta Av. La Paz (Palco 2 de Abril)

12/02 Costanera Sur CIERRE - Av. Costanera Juan P. Segundo desde Av. Romero hasta 3 de Abril