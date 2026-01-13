Demoran a un joven por merodeo

En horas de la tarde de ayer 12-01-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos que por inmediaciones de calles Carlos Pellegrini y Salta, divisaron a una persona que observaba el interior de los vehículos estacionados de la zona.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a su demora y posterior identificación tratándose de un joven de 23
años de edad, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar.
Al respecto, el joven fue trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.