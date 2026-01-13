Itatí: Realizaba maniobras peligrosas en un vehículo y fue demorado por la Policía

En la madrugada de hoy 13-01-26, efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito Itati, tras un rapido y eficaz accionar lograron detener la marcha de un automvil y demorar a su conductor, que realizaba conducción peligrosa por el casco urbano de la localidad.
El procedimiento fue concretado, por los mencionados efectivos, en horas de la madrugada, tras tomar conocimiento mediante el sistema integral 101, de que una persona abordo de un automovil de marca Ford, modelo Eco Sport, de color gris oscuro, se contraba realizando zigzagueo, movimientos erráticos y laterales cambiando constantemente la trayectoria del vehiculo.
En este sentido, acudió una comisión policial al sitio, siendo localizado el vehiculo en cuestión, por Av. Cuarto Centenario y calle Cnel. Manuel Vallejos de dicha localidad, donde los uniformados lograron detener la marcha del rodado y demorar al conductor.
Al respecto el vehiculo y la persona demorada, fueron remitido a dependencia policial, donde se llevan a cabo los tramites contravencionales correspondientes.