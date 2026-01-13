Demoran a una pareja y recuperan elementos robados

El procedimiento lo realizaron pasadas las 05:00
horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de elementos de un
domicilio en inmediaciones de Tacuarí al Nº1100, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación y un amplio patrullajes por zonas aledañas, logrando a los pocos
minutos hallar y recuperar una motosierra y una cortadora de pasto, las cuales recientemente
fueron sustraídas, así mismo procedieron a la aprehensión de un hombre y una
mujer -mayores de edad-, quienes serían
los presuntos autores del hecho.
Estas personas junto a lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.