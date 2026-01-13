martes, 13 de enero de 2026

Demoran a una pareja y recuperan elementos robados

En horas de la madrugada de hoy 13-01-26, efectivos policiales de Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M 5-, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraídos y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 05:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de elementos de un domicilio en inmediaciones de Tacuarí al Nº1100, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y un amplio patrullajes por zonas aledañas, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar una motosierra y una cortadora de pasto, las cuales recientemente fueron sustraídas, así mismo procedieron a la aprehensión de un hombre y una mujer  -mayores de edad-, quienes serían los presuntos autores del hecho.

Estas personas junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la dependencia policial jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites que corresponden.