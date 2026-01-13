Buscan a familiares de un hombre que se encuentra internado en el Hospital Escuela

Personal de Emergencias del hospital Escuela solicita la colaboración de la población en general para dar con familiares de una persona mayor de edad, quien dice llamarse LUCIANO ALEGRE quien se encuentra internado y desorientado en el mencionado nosocomio.
El mismo, habría
ingresado en horas de la noche del domingo 11-01-26, luego de haber sido hallado
inconsciente en la vía pública.
Por ello, personal del Hospital Escuela solicita la colaboración de la población, quien tenga datos sobre familiares del mismo a fin de acercarse hasta el lugar (Avenida 3 de Abril 1.224 de esta ciudad capital) o comunicarse al celular 3794-379515 (Lic. Estela Avalos).