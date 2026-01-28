miércoles, 28 de enero de 2026

Demoraron a 67 personas en la Primera Noche de Corsos Barriales

GRAN DESPLIEGUE POLICIAL 
En el Marco del dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes con motivo de la realización de la primera noche de los Carnavales Barriales Edición 2.026, en zona del Barrio Bañado Norte), el cual ha culminado sin novedades de trascendencia en materia de seguridad.

El evento dio inicio cerca de las 21.00 hs, con la presencia de autoridades del gobierno provincial y municipal, e invitados especiales y se desplego durante el tramo de Avenida Gobernador Ruiz, desde México hacía Vélez Sarsfield, con el paso de un total de 25 agrupaciones, finalizando cerca de las 03.00hs, de la jornada de hoy. Contando con una masiva concurrencia de público la cual los organizadores del evento estimaban en aproximadamente 10.000 personas.

Como resultado de diversos procedimientos se procedió a la demora de un total 67 de personas entre mayores y menores de edad, por estar promoviendo desorden, bajo la ingesta de alcohol y otras circunstancias, quienes fueron retirados de la zona preventivamente.

Los demorados, fueron trasladados a diversas dependencias policiales, donde tras los trámites de rigor correspondientes y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su libertad en forma paulatina.