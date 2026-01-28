Demoraron a 67 personas en la Primera Noche de Corsos Barriales

El evento dio inicio cerca de las 21.00 hs,
con la presencia de autoridades del gobierno provincial y municipal, e
invitados especiales y se desplego durante el tramo de Avenida Gobernador Ruiz,
desde México hacía Vélez Sarsfield, con el paso de un total de 25 agrupaciones,
finalizando cerca de las 03.00hs, de la jornada de hoy. Contando con una masiva
concurrencia de público la cual los organizadores del evento estimaban en
aproximadamente 10.000 personas.
Como resultado de diversos procedimientos se
procedió a la demora de un total 67 de personas entre mayores y menores de
edad, por estar promoviendo desorden, bajo la ingesta de alcohol y otras
circunstancias, quienes fueron retirados de la zona preventivamente.
Los demorados, fueron trasladados a diversas
dependencias policiales, donde tras los trámites de rigor correspondientes y al
no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su
libertad en forma paulatina.