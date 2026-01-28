Perugorría: Tras allanamiento la Policía secuestró elementos vinculados a una causa por narcomenudeo

En la tarde de ayer 27-01-26,
alrededor de las 16:00 horas, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de
Mercedes de forma conjunta y mancomunada con el personal de la Dirección de
Investigaciones Criminales y Grupo Táctico Operativo de Mercedes, DIC y GTO de
Curuzú Cuatiá con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el
marco de labores de investigación desplegadas en relación a una causa -supuesto
narcomenudeo-, dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en la localidad
de Perugorria.
El procedimiento se llevó a cabo
en un domicilio ubicado en el Paraje Vaca Paso de la localidad de Perugorria
Departamento Curuzú Cuatiá, lugar donde se halló y secuestro diversos elementos
de interés para la causa, entre ellos: 11 notebooks de distintas marcas, 04
cargadores de notebooks, 19 teléfonos celulares, 03 pendrives, 03 tarjetas SIM,
01 cuaderno con anotaciones varias, 02 balanzas, 21 paquetes de papel de
celulosa, 01 picadora, 01 envoltorio de nylon con semillas en su interior y
múltiples envoltorios similares, 02 plantas y 02 tallos con hojas
presumiblemente de cannabis sativa, 03 cartuchos de escopeta calibre 14 mm
-marca Orbea- y dinero en efectivo, además también en la oportunidad por no
justificar su procedencia ni acreditar la propiedad se secuestró 15 garrafas de
gas, 02 motocicletas y 01 cuadro de motocicleta.
Al respecto, todos los elementos
secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, y trasladados hasta la Comisaría de Distrito Perugorria a fin de
continuar con las diligencias de rigor.