miércoles, 28 de enero de 2026

Perugorría: Tras allanamiento la Policía secuestró elementos vinculados a una causa por narcomenudeo

En la tarde de ayer 27-01-26, alrededor de las 16:00 horas, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Mercedes de forma conjunta y mancomunada con el personal de la Dirección de Investigaciones Criminales y Grupo Táctico Operativo de Mercedes, DIC y GTO de Curuzú Cuatiá con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a una causa -supuesto narcomenudeo-, dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en la localidad de Perugorria.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el Paraje Vaca Paso de la localidad de Perugorria Departamento Curuzú Cuatiá, lugar donde se halló y secuestro diversos elementos de interés para la causa, entre ellos: 11 notebooks de distintas marcas, 04 cargadores de notebooks, 19 teléfonos celulares, 03 pendrives, 03 tarjetas SIM, 01 cuaderno con anotaciones varias, 02 balanzas, 21 paquetes de papel de celulosa, 01 picadora, 01 envoltorio de nylon con semillas en su interior y múltiples envoltorios similares, 02 plantas y 02 tallos con hojas presumiblemente de cannabis sativa, 03 cartuchos de escopeta calibre 14 mm -marca Orbea- y dinero en efectivo, además también en la oportunidad por no justificar su procedencia ni acreditar la propiedad se secuestró 15 garrafas de gas, 02 motocicletas y 01 cuadro de motocicleta.

Al respecto, todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladados hasta la Comisaría de Distrito Perugorria a fin de continuar con las diligencias de rigor.