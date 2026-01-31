Dispositivo de Seguridad para las jornadas Corsos Oficiales y Show de Comparsas

Este dispositivo
especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes, se pondrá en
ejecución, desde el inicio y hasta la total desconcentración y para lo cual la
Policía afectará alrededor de 140 efectivos policiales, por cada noche.
El plan de
seguridad, se pondrá en ejecución, en los lugares estratégicos tanto interno
como externo del Corsódromo y en los
cuales se distribuirá de los recursos humanos y materiales en los sectores de
concentración, desfile y desconcentración, en ambos laterales, teniendo un
perímetro general para recorridas, prevención del delito, contravenciones y
seguridad contra incendios, todo ello a fin de garantizar la seguridad, antes,
durante y hasta la desconcentración de las personas y compareceros que concurran
a estos eventos.
Es por ello que
se coordinará con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad de
Corrientes, los desvíos, la organización del tránsito, los lugares habilitados
para estacionamiento.
El plan de
seguridad, comprende:
- Un dispositivo
de seguridad vial, sobre Ruta Nacional Nº12, que consiste en la seguridad
perimetral de las vías de aproximación e ingreso al corsódromo y la regulación
del tránsito sobre Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial N°43 y 99, en los
siguientes puntos:
-
Ruta Nac. 12 y Av. Centenario (desvío
en Av. Laprida).
-
Ruta Nac. 12 y Av. Libertad (Águila).
-
Ruta Nac. 12 y Av. Río Chico
-
Ruta Nac. 12 y acceso al Aeropuerto.
-
Ruta Nac. 12 y acceso al Perichón.
-
Control Policial Nº1 Ruta Nac. 12 (Ex
Balanza).
-
Control Policial Nº3 Laguna Brava.
-
Ruta Prov. 43 y 99 (desvío por Santa
Ana).
-
Ruta Provincial 43 y Av. Centenario
-
Ruta Nac. 12 y Prov. 9 – Boquerón
(desvío desde Paso de la Patria hacia San Luis del Palmar).
-
Ruta Provincial 9 y Ruta Provincial 5
Redireccionamiento del tránsito pesado
(camiones de más de 3500 Kg.)
-
Ruta Nacional 12 Ruta Nacional 118 –
Saladas
-
Ruta Nacional 12 Ruta Nacional 118 –
Ituzaingó
-
Ruta Nacional 118 y Ruta Provincial 5
-
Dispositivo de Seguridad Externa: abarca las adyacencias del Corsódromo (calles
y ruta)
-
Un dispositivo de seguridad interno, que comprende la seguridad del espectáculo
dentro del corsódromo, con despliegue de personal en los siguientes puntos.
•
Ingreso al Corsódromo por Aeropuerto (un solo ingreso).
• Ingreso al
corsódromo por acceso al Perichón (tres ingresos): acceso del público de a pie,
acceso al público en vehículos, acceso exclusivo para comparseros.
•
Seguridad lateral Sur.
•
Seguridad lateral Norte.
•
Sector de concentración.
•
Sector de desconcentración.
•
Seguridad contra incendios.
•
Seguridad en galpones.
•
Salidas de emergencia.
• Seguridad perimetral.