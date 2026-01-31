sábado, 31 de enero de 2026

Dispositivo de Seguridad para las jornadas Corsos Oficiales y Show de Comparsas

Con motivo del inicio de los Carnavales Oficiales y Show de Comparsas, edición 2.026, el Ministerio de Seguridad, juntamente con la Jefatura de la Policía de Corrientes, a través de las distintas dependencias del área Capital han dispuesto implementar un operativo de seguridad, teniendo como misión primordial brindar seguridad a los comparseros y a las personas que concurran al evento durante todas sus jornadas.

Este dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes, se pondrá en ejecución, desde el inicio y hasta la total desconcentración y para lo cual la Policía afectará alrededor de 140 efectivos policiales, por cada noche.

El plan de seguridad, se pondrá en ejecución, en los lugares estratégicos tanto interno como externo del  Corsódromo y en los cuales se distribuirá de los recursos humanos y materiales en los sectores de concentración, desfile y desconcentración, en ambos laterales, teniendo un perímetro general para recorridas, prevención del delito, contravenciones y seguridad contra incendios, todo ello a fin de garantizar la seguridad, antes, durante y hasta la desconcentración de las personas y compareceros que concurran a estos eventos.

Es por ello que se coordinará con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, los desvíos, la organización del tránsito, los lugares habilitados para estacionamiento.

El plan de seguridad, comprende:

- Un dispositivo de seguridad vial, sobre Ruta Nacional Nº12, que consiste en la seguridad perimetral de las vías de aproximación e ingreso al corsódromo y la regulación del tránsito sobre Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial N°43 y 99, en los siguientes puntos:

-          Ruta Nac. 12 y Av. Centenario (desvío en Av. Laprida).

-          Ruta Nac. 12 y Av. Libertad (Águila).

-          Ruta Nac. 12 y Av. Río Chico

-          Ruta Nac. 12 y acceso al Aeropuerto.

-          Ruta Nac. 12 y acceso al Perichón.

-          Control Policial Nº1 Ruta Nac. 12 (Ex Balanza).

-          Control Policial Nº3 Laguna Brava.

-          Ruta Prov. 43 y 99 (desvío por Santa Ana).

-          Ruta Provincial 43 y Av. Centenario

-          Ruta Nac. 12 y Prov. 9 – Boquerón (desvío desde Paso de la Patria hacia San Luis del Palmar).

-          Ruta Provincial 9 y Ruta Provincial 5

Redireccionamiento del tránsito pesado (camiones de más de 3500 Kg.)

-          Ruta Nacional 12 Ruta Nacional 118 – Saladas

-          Ruta Nacional 12 Ruta Nacional 118 – Ituzaingó

-          Ruta Nacional 118 y Ruta Provincial 5

- Dispositivo de Seguridad Externa: abarca las adyacencias del Corsódromo (calles y ruta)

- Un dispositivo de seguridad interno, que comprende la seguridad del espectáculo dentro del corsódromo, con despliegue de personal en los siguientes puntos.

• Ingreso al Corsódromo por Aeropuerto (un solo ingreso).

Ingreso al corsódromo por acceso al Perichón (tres ingresos): acceso del público de a pie, acceso al público en vehículos, acceso exclusivo para comparseros.

• Seguridad lateral Sur.

• Seguridad lateral Norte.

• Sector de concentración.

• Sector de desconcentración.

• Seguridad contra incendios.

• Seguridad en galpones.

• Salidas de emergencia.

• Seguridad perimetral.