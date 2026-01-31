Demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos del Grupo de Respuesta
Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M V-, en la jornada de ayer 30-01-26, momentos
en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por calles Los
Calchaquíes y Alta Gracia, divisan a dos personas transportando elementos como
ser silletas, un artefacto de cocina y una lámpara de juego de luz led.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre y una
mujer -mayores de edad-, quienes no pudieron justificar la procedencia ni
propiedad de los elementos, por lo que se procede bajo las formalidades legales
correspondientes al secuestro preventivo de los mismos.
Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron traslados hasta la Comisaria Jurisdiccional a fin de continuar con los tramites de rigor.