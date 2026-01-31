sábado, 31 de enero de 2026

Demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M V-, en la jornada de ayer 30-01-26, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por calles Los Calchaquíes y Alta Gracia, divisan a dos personas transportando elementos como ser silletas, un artefacto de cocina y una lámpara de juego de luz led.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre y una mujer -mayores de edad-, quienes no pudieron justificar la procedencia ni propiedad de los elementos, por lo que se procede bajo las formalidades legales correspondientes al secuestro preventivo de los mismos.

Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron traslados hasta la Comisaria Jurisdiccional a fin de continuar con los tramites de rigor.