sábado, 24 de enero de 2026

Joven demorado tras desguazar una moto robada

En la jornada de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la División Antiarrebatos, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, finalmente lograron recuperar el rodado desarmado y demoraron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados, luego de diversos trabajos investigativos, que permitió individualizar y demorar al presunto autor del hecho, un joven mayor de edad y recuperaron una motocicleta –marca Zanella Zb125c.c. tuning-, en inmediaciones las calles Los Comechingones y Miriñay, el cual se encontraba desguazada.

El joven junto al rodado recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites que corresponden.