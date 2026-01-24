Joven demorado tras desguazar una moto robada

En la jornada de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la División Antiarrebatos, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, finalmente lograron recuperar el rodado desarmado y demoraron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados, luego de diversos trabajos investigativos, que permitió
individualizar y demorar al presunto autor del hecho, un joven mayor de edad y
recuperaron una motocicleta –marca Zanella Zb125c.c. tuning-, en inmediaciones
las calles Los Comechingones y Miriñay, el cual se encontraba desguazada.
El joven junto al rodado
recuperado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los
trámites que corresponden.