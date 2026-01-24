sábado, 24 de enero de 2026

Intentó robar en un edificio y terminó preso

En la madrugada de hoy 24-01-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1 -G.R.I.M. I- junto a sus pares de la Comisaria Primera Urbana, habrían tomado conocimiento acerca de un supuesto hecho delictivo en un edificio ubicado por calle San Luis a la altura 1.100 aproximadamente, donde procedieron a la demora de una persona quien aparentemente habría intentado cometer un ilícito.

El procedimiento fue concretado cerca de las 02:00 horas, cuando los efectivos del G.R.I.M. I recibieron la alerta y de manera inmediata acudieron al lugar, donde personal de seguridad de dicho edificio informaron que habrían reducido a un hombre mayor de edad, quien momentos antes, junto a una femenina, violentó el ingreso del mismo, aparentemente con intenciones delictivas, actuando rápidamente y logrando evitar su huida, por lo que, procedieron a la demora del mismo, en tanto, la mujer logro huir del lugar. 

Al respecto, el demorado fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno.