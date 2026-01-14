miércoles, 14 de enero de 2026

La Cruz: Tras allanamiento secuestran 59 animales vacunos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 13-01-26, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica con asiento en La Cruz, Virasoro y Desiderio Sosa, junto con personal de la Comisaría de La Cruz, y en colaboración con la Unidad Fiscal Rural interviniente, llevaron adelante diligencias investigativas en el marco de presuntos hechos de abigeato, logrando el secuestro y recuperación de animales vacunos.

Como resultado de las tareas de investigación desarrolladas y de un intenso trabajo conjunto, se obtuvo una orden judicial de allanamiento que fue diligenciada en una estancia ubicada en el paraje San Gabriel, en cuyo lugar se procedió al secuestro de 59 animales vacunos, entre ellos vacas, novillos y terneros.

Los animales recuperados fueron trasladados a la Sociedad Rural de La Cruz, donde quedaron bajo resguardo, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes y la verificación de su procedencia.

Cabe señalar que, en el marco de esta misma causa y como resultado de los distintos procedimientos realizados, ya se ha logrado el secuestro y recupero de más de 200 cabezas de ganado, avanzando de manera significativa en el esclarecimiento de los hechos investigados.