La Cruz: Tras allanamiento secuestran 59 animales vacunos de dudosa procedencia

Como
resultado de las tareas de investigación desarrolladas y de un intenso trabajo
conjunto, se obtuvo una orden judicial de allanamiento que fue diligenciada en
una estancia ubicada en el paraje San Gabriel, en cuyo lugar se procedió al
secuestro de 59 animales vacunos, entre ellos vacas, novillos y terneros.
Los
animales recuperados fueron trasladados a la Sociedad Rural de La Cruz, donde
quedaron bajo resguardo, a fin de continuar con las actuaciones
correspondientes y la verificación de su procedencia.
Cabe
señalar que, en el marco de esta misma causa y como resultado de los distintos
procedimientos realizados, ya se ha logrado el secuestro y recupero de más de
200 cabezas de ganado, avanzando de manera significativa en el esclarecimiento
de los hechos investigados.