miércoles, 14 de enero de 2026

San Roque: Demoran a dos hombres que transportaban carne bovina faenada clandestinamente

En la jornada de ayer 13-01-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en el marco de operativos de control y prevención, interceptaron una camioneta sobre Ruta Provincial N°22, que transportaba carne faenada de manera ilegal sin las medidas sanitarias correspondientes.

Durante el procedimiento, se detuvo la marcha de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, la cual tenía como ocupantes a dos hombres -mayores de edad-, quienes trasladaban aproximadamente 330 kilogramos de carne bovina, careciendo de las medidas sanitarias correspondientes y el control bromatológico, no pudiendo además justificar la procedencia del producto cárnico.

Ante esta situación, se demoró a ambos sujetos, como así también el secuestro del vehículo y de la carne, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial continuándose con los tramites de rigor y quedando además a disposición de la Justicia, iniciándose actuaciones por infracción al Artículo 206° del Código Penal Argentino.