San Roque: Demoran a dos hombres que transportaban carne bovina faenada clandestinamente

Durante
el procedimiento, se detuvo la marcha de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-,
la cual tenía como ocupantes a dos hombres -mayores de edad-, quienes
trasladaban aproximadamente 330 kilogramos de carne bovina, careciendo de las
medidas sanitarias correspondientes y el control bromatológico, no pudiendo
además justificar la procedencia del producto cárnico.
Ante esta situación, se demoró a ambos sujetos, como así también el secuestro del vehículo y de la carne, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial continuándose con los tramites de rigor y quedando además a disposición de la Justicia, iniciándose actuaciones por infracción al Artículo 206° del Código Penal Argentino.