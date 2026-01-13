martes, 13 de enero de 2026

La Policía demoró a tres personas, uno de ellos llevaba entre sus pertenecías un arma blanca y un chupete

En la madrugada del domingo 11-01-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas de prevención, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas.

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 02:00 horas, cuando hallándose por calles Los Alpes y calle 555, demoraron e identificaron a dos hombres -de 27 y 37 años de edad- quienes merodeaban el lugar y además, uno de ellos, entre sus pertenencias llevaba un arma blanca -cuchillo- y un chupete.

De igual forma, siendo las 04:00 horas, encontrándose por calles Ricardo Gutiérrez y Tierra del Fuego, visualizaron a una persona observando los vehículos estacionados en el lugar, siendo identificado como un joven de 29 años de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, dónde se prosiguieron con los trámites de rigor en cada caso.