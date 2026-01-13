La Policía demoró a tres personas, uno de ellos llevaba entre sus pertenecías un arma blanca y un chupete

El primer procedimiento fue realizado
alrededor de las 02:00 horas, cuando hallándose por calles Los Alpes y calle
555, demoraron e identificaron a dos hombres -de 27 y 37 años de edad- quienes
merodeaban el lugar y además, uno de ellos, entre sus pertenencias llevaba un
arma blanca -cuchillo- y un chupete.
De igual forma, siendo las 04:00 horas,
encontrándose por calles Ricardo Gutiérrez y Tierra del Fuego, visualizaron a
una persona observando los vehículos estacionados en el lugar, siendo
identificado como un joven de 29 años de edad, quien no supo justificar su
presencia ni accionar en el lugar.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, dónde se prosiguieron con los trámites de rigor en cada caso.