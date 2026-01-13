Esquina: Murió un motociclista tras chocar contra un jinete

Según la primera información preliminar
obtenida, el siniestro se habría registrado cerca de las 22:00 horas, donde por
causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado una motocicleta
– marca Motomel Skua 150cc.- en la cual se desplazaban dos jóvenes, el
conductor de 19 años de edad y el acompañante de 17 años, y un jinete -un joven
de 25 años-, a bordo de un animal equino, a consecuencia del mismo, perdió la
vida en el lugar el conductor del rodado, en tanto, que los demás fueron
auxiliados y trasladados al hospital local, donde determinaron que el menor de
edad, resultó con lesiones de carácter grave y el jinete con lesiones de menor
consideración.
Con la intervención de la unidad fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia, se continuaron con los tramites al respecto.