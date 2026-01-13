martes, 13 de enero de 2026

Esquina: Murió un motociclista tras chocar contra un jinete

En la noche del sábado 10-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, habrían tomado conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de una calle vecinal de tierra, ubicada en la 4ta. Sección Malvinas de la citada localidad, donde a consecuencia del mismo, un joven perdió la vida y un segundo resultó con lesiones graves.

Según la primera información preliminar obtenida, el siniestro se habría registrado cerca de las 22:00 horas, donde por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado una motocicleta – marca Motomel Skua 150cc.- en la cual se desplazaban dos jóvenes, el conductor de 19 años de edad y el acompañante de 17 años, y un jinete -un joven de 25 años-, a bordo de un animal equino, a consecuencia del mismo, perdió la vida en el lugar el conductor del rodado, en tanto, que los demás fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde determinaron que el menor de edad, resultó con lesiones de carácter grave y el jinete con lesiones de menor consideración.

Con la intervención de la unidad fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y en la citada dependencia, se continuaron con los tramites al respecto.