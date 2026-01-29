jueves, 29 de enero de 2026

La Policía demoró a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

En horas del mediodía de ayer 28-01-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de intervención Rápida -GIR-, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que por inmediaciones de Avenida J.R. Vidal y calle Cabeza de Vaca se encontraba una persona ocasionando disturbios en la vía publica y molestando a transeúntes.

Por tal motivo, los mencionados efectivos, se dirigieron hasta la zona, donde lograron la identificación y posterior del mismo, tratándose de un mayor de 25 años de edad.

El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso. 