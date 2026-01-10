La Policía recuperó elementos robados de un automóvil

En horas de la mañana de ayer 09-01-26, efectivos policiales de la Comisaría segunda urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras tomar conocimiento de la sustracción de cosas del interior de un vehículo, en un rápido despliegue lograron hallar y recuperar lo sustraído.
El procedimiento lo concretaron los citados
policías, tras tomar conocimiento alrededor de las 05.30 horas, que de un
automóvil -marca Chevrolet Onix- estacionado en inmediaciones de calles Cerrito
y General Paz, personas de identidad desconocida tras violentar uno de sus
cristales, sustrajeron un matafuego y liquido refrigerante, ante lo cual, de
forma inmediata realizan un rastrillaje por la zona logrando hallar y recuperar
lo que fuera sustraído minutos antes.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.