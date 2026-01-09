Santo Tomé: La Policía esclareció un hecho delictivo, secuestraron dinero y motos de dudosa procedencia, hay dos personas demoradas

Los distintos trabajos de
investigación realizados en forma conjunta y mancomunada, dieron inicio luego
de haber tomado conocimiento del ilícito ocurrido en un domicilio ubicado por
Avenida Frondizi de esa ciudad, donde personas desconocidas habrían sustraído
una importante suma de dinero, previo a violentar la puerta de acceso.
Ante tal circunstancia, los
efectivos desplegaron amplias tareas investigativas, además de la inspección de
cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió diligenciar una orden de
registro a un vehículo automotor – marca Fiat Palio- donde lograron hallar y
secuestrar una bolsa negra conteniendo una importante suma de dinero en
efectivo, posteriormente y siguiendo con la línea investigativa se procedió al
diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda, en la cual, secuestraron
tres motocicletas – todas de marca Honda, modelos, dos Titan CG 150cc. y Wave
110cc.- las cuales, según las primeras averiguaciones realizadas, habrían sido
adquiridas con el dinero denunciado como sustraído, también, en la oportunidad
se procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes estarían
sindicados como presuntos autores del hecho.
Los aprehendidos junto a los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con las distintas diligencias del caso.