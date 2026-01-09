viernes, 9 de enero de 2026

Santo Tomé: La Policía esclareció un hecho delictivo, secuestraron dinero y motos de dudosa procedencia, hay dos personas demoradas

En la jornada de ayer 08-01-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Santo Tome en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, realizaron diversas tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, ocurrido el pasado mes de diciembre y el cual damnificara a un comerciante de esa ciudad, finalmente y tras diligenciar allanamientos, lograron recuperar dinero en efectivo y tres motocicletas; dos personas se hallan aprehendidas.

Los distintos trabajos de investigación realizados en forma conjunta y mancomunada, dieron inicio luego de haber tomado conocimiento del ilícito ocurrido en un domicilio ubicado por Avenida Frondizi de esa ciudad, donde personas desconocidas habrían sustraído una importante suma de dinero, previo a violentar la puerta de acceso.  

Ante tal circunstancia, los efectivos desplegaron amplias tareas investigativas, además de la inspección de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió diligenciar una orden de registro a un vehículo automotor – marca Fiat Palio- donde lograron hallar y secuestrar una bolsa negra conteniendo una importante suma de dinero en efectivo, posteriormente y siguiendo con la línea investigativa se procedió al diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda, en la cual, secuestraron tres motocicletas – todas de marca Honda, modelos, dos Titan CG 150cc. y Wave 110cc.- las cuales, según las primeras averiguaciones realizadas, habrían sido adquiridas con el dinero denunciado como sustraído, también, en la oportunidad se procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes estarían sindicados como presuntos autores del hecho.

Los aprehendidos junto a los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con las distintas diligencias del caso.