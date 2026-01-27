La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 26-01-26, personal del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por calles Neuquén y Pasaje Las Flores, divisan a una persona conduciendo una motocicleta, quien al notar la presencia policial deja abandonado el rodado en la vía pública y emprende su huida.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes de una motocicleta -marca Guerrero modelo Trip 110c.c.
Al respecto, dicho rodado fue
trasladado hasta la Comisaria jurisdiccional donde se continúan con los
tramites de rigor.