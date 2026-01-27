San Luis del Palmar: La Policía recuperó una motocicleta robada

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en colaboración con la Unidad Fiscal en turno llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo relacionado a la sustracción de una motocicleta registrado días atrás en zonas del barrio Italia de esa localidad y por el cual finalmente lograron recuperar el rodado denunciado como sustraído.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en horas de la mañana de ayer 26-01-26, en una zona de
malezas ubicado en el barrio Santa Catalina, donde hallaron y secuestraron el
rodado -marca Zanella ZB-.
La motocicleta secuestrada, fue puesta disposición de la justicia y trasladada hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.