martes, 27 de enero de 2026

La Policía secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 27-01-26, cerca de las 05:00 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que por Avenida Maipú al Nº1700 de esta ciudad aparentemente dos sujetos habrían ingresado a un edificio de las inmediaciones.

Ante tal circunstancia y de manera inmediata los mencionados efectivos se dirigieron al lugar donde pudieron visualizar que el portón de dicho edificio se encontraba abierto y tras verificar el lugar observaron una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, la cual aparentemente estaba con el tambor de llave de ignición y dispositivo de seguridad -candado- violentados, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la misma bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial a fin de continuar con los tramites de rigor.