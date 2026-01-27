La Policía secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 27-01-26,
cerca de las 05:00 horas, efectivos policiales de la Unidad Especial
Antiarrebato, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad
911 que por Avenida Maipú al Nº1700 de esta ciudad aparentemente dos sujetos
habrían ingresado a un edificio de las inmediaciones.
Ante tal circunstancia y de
manera inmediata los mencionados efectivos se dirigieron al lugar donde
pudieron visualizar que el portón de dicho edificio se encontraba abierto y
tras verificar el lugar observaron una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-,
la cual aparentemente estaba con el tambor de llave de ignición y dispositivo
de seguridad -candado- violentados, por lo que se procedió al secuestro
preventivo de la misma bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia policial a fin de continuar con los tramites de rigor.