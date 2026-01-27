Villa Olivari: Demoran a un joven por realizar maniobras peligrosas en una moto

En la noche de ayer 26-01-26, efectivos policiales pertenecientes al Grupo Táctico Operativo -G.T.O- de la Unidad Regional Nº6, momentos en que se encontraban en tareas de prevención de ilícitos sobre Ruta Nacional N°12 a la altura del Kilómetro 1233, divisaron a un vehículo -marca Volkswagen modelo Senda- realizando maniobras peligrosas cruzándose de carril poniendo en riesgo su vida y la vida de terceros.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a detener la marcha de este vehículo, donde se identificó al
conductor del mismo, tratándose de un joven mayor de edad, quien no supo
justificar su accionar ni la propiedad del rodado, por lo que fue demorado y se
secuestró preventivamente el vehículo bajo las formalidades legales
correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue trasladado hasta la Comisaria de Distrito Villa Olivari, donde se continúan con los tramites de rigor.