Provocaba disturbios armado con un cuchillo y fue demorado por la Policía

En la noche de ayer 13-01-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, momentos en que realizaban sus labores de prevención por calles Detroit y Boston, divisaron a un hombre que provocando disturbios en la vía pública provocando intranquilidad en los transeúntes del lugar.
Por tal
motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior
demora de un hombre mayor de edad, quien además tenia en su poder un arma
blanca -cuchillo-, el cual se secuestro bajo las formalidades legales
correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue trasladado hasta la Comisaria 21º Urbana donde se continúan con los tramites de rigor.