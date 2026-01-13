Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de un vehículo

Al respecto los citados efectivos se hicieron
presentes en el lugar y tras realizar una amplia tarea investigativa,
hallándose de recorridas por calles Suipacha y Lamadrid, divisaron a una
persona, quien trasladaba un bolso, y al notar la presencia policial intenta
darse a la fuga, por lo que tras un rápido accionar fue demorado e identificado
como un hombre de 31 años de edad, además se determinó que el bolso contenía un
matafuegos, un cable de arranque, entre otras cosas, las cuales fueron
denunciadas como sustraídas momentos antes.
Posteriormente, el demorado junto a lo
recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno
y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.