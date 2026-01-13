martes, 13 de enero de 2026

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de un vehículo

En la jornada de hoy 13-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, habrían tomado conocimiento de un hecho delictivo ocurrido por calles Cerrito y General Paz, donde persona de identidad desconocida, tras violentar el vidrio de un automóvil – marca Eco Sport-, el cual se hallaba estacionado en la vía pública, habría sustraído varias cosas del interior del mismo.

Al respecto los citados efectivos se hicieron presentes en el lugar y tras realizar una amplia tarea investigativa, hallándose de recorridas por calles Suipacha y Lamadrid, divisaron a una persona, quien trasladaba un bolso, y al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, por lo que tras un rápido accionar fue demorado e identificado como un hombre de 31 años de edad, además se determinó que el bolso contenía un matafuegos, un cable de arranque, entre otras cosas, las cuales fueron denunciadas como sustraídas momentos antes.

Posteriormente, el demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.