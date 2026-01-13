Cerca de las 01:30 horas, cuando hallándose por Avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuarí, los efectivos divisaron a dos personas a bordo de una motocicleta – marca Honda wave 110cc.- circulando a gran velocidad y sin cascos reglamentarios, por lo que, al intentar proceder a su identificación, los mismos hacen caso omiso, iniciándose una persecución controlada, logrando interceptarlos por calles Hawái y Güemes, siendo identificados como una joven de 24 años de edad y un joven menor de edad, quienes no supieron justificar su accionar, además de no contar con las documentaciones necesarias para acreditar la propiedad del rodado, al respecto, en el lugar se hicieron presentes personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes realizaron las correspondientes diligencias, procediendo al secuestro del rodado.
martes, 13 de enero de 2026
Realizaba maniobras peligrosas en una moto y fue demorada por la Policía
El domingo 11-01-26, efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos demoraron a tres personas y secuestraron una motocicleta.