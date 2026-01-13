Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana del sábado 10-01-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, realizando sus labores de prevención de ilícitos e identificación de personas, hallándose por Avenida 3 de abril y calle Piragine Niveyro, demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento fue concretado alrededor de
las 11:00horas, cuando los citados efectivos divisaron a un hombre observando
el interior de los vehículos estacionados y domicilios de la zona, por lo que,
tras ser identificado de 29 años de edad, no supo justificar su presencia ni
accionar, siendo demorado, además, en las primeras averiguaciones, el mismo
registro poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado a la Comisaria
Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.