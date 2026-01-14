Tras un rápido accionar la Policía recuperó una batería robada

En la siesta de ayer 13-01-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de Avenida Artigas al Nº1400 un sujeto aparentemente había sustraído una batería.
Ante
tal situación y con la premura del caso, los mencionados efectivos se
dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje logran dar por calles
General Paz y Goitia con una persona con las características similares a las
brindadas por el sistema, por ello procedieron a su demora y posterior
identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien además tenia en su
poder una batería, la cual habría sido sustraída.
Por tal motivo, el demorado junto a lo recupero fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la Comisaria 19º Urbana llevándose adelante las diligencias de rigor.