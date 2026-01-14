Demoran a un joven con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 13-01-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos que por inmediaciones de Avenida Asunción y calle Curuzú Cuatiá, divisaron a una persona que observaba detenidamente el interior de los domicilios y vehículos estacionados de la zona.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a su demora y posterior identificación tratándose de un joven de 29
años de edad, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar y tras las
primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el joven fue trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.