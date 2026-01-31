sábado, 31 de enero de 2026

Una mujer murió tras el vuelco de un automóvil

En la noche de ayer 30-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Virasoro, tomaron conocimiento de un siniestro vial, ocurrido sobre Ruta Nacional N° 120, a la altura del kilómetro 29 aproximadamente, dónde una mujer perdió la vida.

Según información preliminar obtenida, un vehículo automotor -marca Volkswagen Gol-, el cual tenía como conductor a un hombre mayor de edad con dos acompañantes, un menor y una mujer de apellido Rolón -mayor de edad-, por causas y circunstancias que se investigan, perdieron el control del rodado, despistando y produciendo el vuelco del mismo, perdiendo la vida en el lugar la mujer, en tanto, las otras dos personas fueron auxiliadas y trasladados al hospital local.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la unidad fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.