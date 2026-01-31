En operativos de contralor secuestran 43 motos en Plaza Mercosur

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 31-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava Urbana en colaboración con el personal de la Comisaria Segunda de la Mujer y el Menor, Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, GRIM 2, G.T.O y personal de Tránsito Municipal llevaron adelante operativos de contralor en inmediaciones de la Plaza Mercosur.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 02:30 hasta las 04:30 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, siendo demorada 1 de ellas, además, realizaron controles de
diferentes vehículos que transitaban por la zona, secuestrando preventivamente 43
motocicletas y cinco vehículos automotores, los cuales no contaban con la
documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada comisaria jurisdiccional continuaron con las diligencias al respecto.