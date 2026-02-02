Allanamientos en San Roque: La Policía secuestró carne, armas de fuego y cartuchos

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo -supuesto abigeato-, tras diligenciar órdenes de allanamientos en zonas rurales, secuestraron productos cárnicos, armas de fuego y cartuchos varios.
Los distintos trabajos investigativos
desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a
diligenciar órdenes de allanamientos en ejecutadas en cuatro domicilios del
Paraje Rosado Grande, con la colaboración de los efectivos de la Comisaría de
Colonia Pando.
En ese marco, hallaron y secuestraron 24 kilos
aproximadamente de productos cárnicos, una escopeta -calibre 16-, un revólver
calibre 32, municiones -calibres 22 y 32- y diversos elementos utilizados para
la faena clandestina.
Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.