La Policía demoró a varios menores que causaban disturbios con gomeras

Personal de Investigaciones de la Comisaría 21 Urbana, en la jornada de ayer 01-02-26, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y recorridas, finalmente demoraron a varios menores de edad que circulaban en grupos causando molestias y vandalismo, secuestrándose gran cantidad de gomeras y otros elementos.
Dicho procedimiento lo concretaron en inmediaciones de las calles Loreto y Borges, lugar donde procedieron a la identificación y posterior demora de siete menores de edad, quienes circulaban promoviendo disturbios en la vía pública, además en la oportunidad secuestraron varios elementos -restos de metal como ser tuercas y otros- para arrojar como proyectil en las ondas o gomeras.
Al respecto, estos menores fueron trasladados a la citada dependencia policial a fin de continuar con los trámites correspondientes, dando notificación de dicha situación a los progenitores y autoridades competentes.