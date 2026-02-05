Comisario Inspector (R) Lic. Dario Osvaldo Solmoirago Q.E.P.D.

El Ministro de Seguridad Adán Gaya; la Subsecretaria
de Seguridad Ingrid Jetter; el Jefe de la Policía Comisario General Lic. Miguel
Ángel Leguizamón; el Sub Jefe Comisario General Walter Darío Aceval y
directores generales integrantes del Estado Mayor Policial, hacen llegar sus
pésames a su familia.
También adhieren a los saludos de condolencias, los
jefes de departamentos; directores de unidades regionales, jefes de comisarías
del área Capital e Interior, así como personal superior y subalterno de la
institución en actividad como en situación de retiro.
Se trata de una persona muy querida por sus camaradas, estando en actividad ejerció en muchos destinos, donde el común denominador de su legado fue la de un hombre de conducta intachable.