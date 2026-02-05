La Policía intensifica operativos de control vehicular e identificación de personas

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Octava Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, GRIM 4, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a cabo en los
horarios comprendidos de 03:00 hasta las 05:00 horas aproximadamente,
oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, siendo demoradas 14 de ellas, además, realizaron controles de
diferentes vehículos que transitaban por la zona, secuestrando preventivamente 3
motocicletas, las cuales no contaban con la documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada comisaria
continuaron con las diligencias al respecto.