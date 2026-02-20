Demoran a un sujeto y secuestran un vehículo por el robo al empresario de Paso de la Patria

El procedimiento lo concretaron cuando se encontraban en la intersección de calles Carlos Pellegrini y Pasaje Artigas de esta ciudad, donde observaron estacionada en la vía pública un vehículo -marca Ford, modelo EcoSport- la cual tras verificarse los datos del rodado, se constató que el mismo registraba pedido de secuestro por parte de la Comisaría Distrito Primera de Paso de la Patria, en el marco de la causa que se encuentra en trámite, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Posteriormente, continuando con la línea investigativa, se procedió a la demora de un hombre de 28 años de edad, quien estaría presuntamente involucrado en la causa.
Al respecto, el demorado y el rodado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la Comisaría Primera Distrito Paso de la Patria, a fin de continuar con los trámites de rigor.