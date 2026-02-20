La Policía recuperó costosas bicicletas y busca a sus legítimos dueños

Los rodados permanecen actualmente depositados en las instalaciones de la Unidad especial anti arrebatos y se detallan a continuación:
•Bicicleta MTB marca SLP, color negro con detalles rojo y blanco, inscripción “25 PRO”, rodado 29, 21 velocidades. Cuadro N° JY24174419.
•Bicicleta MTB marca NORDIC, rodado 29, con detalles verdes y amarillo, 21 velocidades. Cuadro N° JY24086418.
•Bicicleta MTB marca MILANO SPEED, rodado 29, color negro con detalles amarillo, con faltante de rueda trasera. Cuadro N° UPL35810085.
•Bicicleta MTB marca TOP MEGA, rodado 29, color negro y naranja. Cuadro N° JY20131810.
•Bicicleta MTB marca NORDIC, rodado 29, color flúor. Cuadro N° ZXL2139385.
Se invita a toda persona que considere ser propietaria de alguno de estos rodados a presentarse en la citada dependencia policial o la más cercana a su domicilio, munida de la documentación que acredite titularidad o denuncia correspondiente, a fin de realizar las diligencias administrativas y judiciales pertinentes.