viernes, 20 de febrero de 2026

La Policía recuperó costosas bicicletas y busca a sus legítimos dueños

La Policía informa a la comunidad que se encuentran secuestradas cinco bicicletas, cuyos poseedores al momento del procedimiento no pudieron acreditar documentación que respalde su legítima propiedad.

Los rodados permanecen actualmente depositados en las instalaciones de la Unidad especial anti arrebatos y se detallan a continuación:

•Bicicleta MTB marca SLP, color negro con detalles rojo y blanco, inscripción “25 PRO”, rodado 29, 21 velocidades. Cuadro N° JY24174419.

•Bicicleta MTB marca NORDIC, rodado 29, con detalles verdes y amarillo, 21 velocidades. Cuadro N° JY24086418.

•Bicicleta MTB marca MILANO SPEED, rodado 29, color negro con detalles amarillo, con faltante de rueda trasera. Cuadro N° UPL35810085.

•Bicicleta MTB marca TOP MEGA, rodado 29, color negro y naranja. Cuadro N° JY20131810.

•Bicicleta MTB marca NORDIC, rodado 29, color flúor. Cuadro N° ZXL2139385.

Se invita a toda persona que considere ser propietaria de alguno de estos rodados a presentarse en la citada dependencia policial o la más cercana a su domicilio, munida de la documentación que acredite titularidad o denuncia correspondiente, a fin de realizar las diligencias administrativas y judiciales pertinentes.